العزف الحي لـ "توم آند جيري" يستهوي زوار "موسم جدة 2024"

وشهد موقع الفعالية توافد عدد كبير من الزوار منذُ ساعات المساء الأولى مصطحبين أطفالهم لمشاهدة العروض الحية الممتعة، والألعاب والمسابقات الشيقة، في منطقة مكيفة على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع، تُقام لأول مرة في السعودية؛ لتقدِّم للزوار والسياح مزيجًا من الألعاب والعروض الترفيهية، إلى جانب كونها مرفقًا عائليًا بامتياز، يجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد.