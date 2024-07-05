العزف الحي لـ "توم آند جيري" يستهوي زوار "موسم جدة 2024"

جذبت منطقة المسلسل الكرتوني الشهير "توم آند جيري" زوار (موسم جدة 2024) بهويته الجديدة تحت شعار "من جديد"، وذلك في منطقة Warner Bros. Discovery ، حيث استمتع الزوار بمشاهدة شيقة للثنائي الأشهر (توم وجيري) في عرض لمقاطع الرسوم المتحركة الكلاسيكية على شاشة كبيرة على أنغام عزف أوركسترا صغيرة للموسيقى والمؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة مباشرةً.
وشهد موقع الفعالية توافد عدد كبير من الزوار منذُ ساعات المساء الأولى مصطحبين أطفالهم لمشاهدة العروض الحية الممتعة، والألعاب والمسابقات الشيقة، في منطقة مكيفة على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع، تُقام لأول مرة في السعودية؛ لتقدِّم للزوار والسياح مزيجًا من الألعاب والعروض الترفيهية، إلى جانب كونها مرفقًا عائليًا بامتياز، يجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد.
وكشفت "Warner Bros. Discovery" الغطاء عن سيارة "باتموبيل" الحقيقية المعروضة في موقع منطقة الفعاليات؛ ليخوض عشاق شخصية "باتمان" تجربة مثيرة لا تُنسى؛ للتعرف على مكونات السيارة الخارقة ومحتوياتها.
هذا إضافةً إلى مشاهدة الشخصيات بمجسمات بالحجم الطبيعي لشخصيات "باتمان"، و"جوكر"، و"هارلي كوين"، و"كاتوومان".. واستعراض تاريخ شخصية "باتمان"، وتطورها عبر العقود.
وقدمت المنطقة تدريب "فرقة العدالة" للزوار، وكُتبًا مصورة، والعديد من الأنشطة الترفيهية العائلية، بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي، وأنشطة الأطفال، والكثير من الفرص لالتقاط الصور.
واستمتع الزوار في منطقة المسرح المصغر بعرضَين مسرحيَين إضافيَين لأبطال DC الخارقين بصحبة سكوبي دو، وأبطال وشخصيات DC الخارقين: باتمان، وسوبرمان، ووندر وومان وفلاش، والثنائي الأسطوري توم وجيري، بصحبة حل الألغاز من سكوبي دو.
وتشهد مدينة جدة حاليًا انطلاقة موسم جدة 2024 بهويته الجديدة تحت شعار "من جديد" بعدد كبير من الفعاليات والتجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، إضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحية، والأنشطة الترفيهية والرياضية، والمطاعم، والمقاهي، وتجارب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية.
وتبدأ ساعات العمل اليومية من الـ4 مساءً إلى الـ12 صباحًا.
ولمزيد من المعلومات عن فعاليات وأنشطة موسم جدة 2024 يمكن زيارة منصة فعاليات السعودية على الرابط: