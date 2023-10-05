"صالح كامل" صانع النجاح العريض لكن كيف؟.. "سيرته" تكشف تجربته في تحقيق الإنجازات

من أهم المعالم البارزة في شخصية الشيخ صالح كامل، إدراك القيمة الحقيقية للفرصة حينما تسنح له، واغتنامها والاستفادة منها في تحقيق مكاسب كبيرة.. ومن الأمثلة الدالة على هذا المعلم؛ استفادته من الفرصة التي لاحت له في المرحلة الثانوية من التعليم بعد أن انضم إلى الجمعية الكشفية بالمدرسة النموذجية في جدة ثم أصبح رئيسها، وأثناء توليه مسؤوليتها لاحَظَ ارتفاع أسعار المستلزمات الكشفية التي كانوا يشترونها من السوق، كما لاحظ استيرادها من لبنان؛ فأدرك أن غلاء المستلزمات الكشفية يوفر له فرصة جيدة لإنشاء مشروع مربح يقوم على توفير المستلزمات الكشفية بأسعار أقل من السوق، والاستفادة من الطلب الكبير عليها؛ فاقترض ثلاثة آلاف ريال من والده وحوّلها إلى ليرات لبنانية وسافر إلى لبنان، واستورد مستلزمات الكشافة من بِدل وأحزمة وصفارات، وبدأ في بيعها بسيارته للمدارس في جدة ومكة، ثم توسع فافتتح دكانًا لبيع المستلزمات الكشفية في حي البغدادية في جدة، وبعد عدة سنوات استطاع أن يحقق مكاسب بلغت 100 ألف ريال، وعمره لم يتجاوز 15 عامًا، وكان لا يزال يدرس في المرحلة الثانوية، وقيمة المبلغ كانت تعادل ثروة كبيرة في ذلك الوقت لا سيما بالنسبة لصبي عمره 15 عامًا، لكن المشروع شكّل انطلاقة إلى تأسيس مشاريع أخرى ناجحة أيضًا.