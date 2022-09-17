استمرت عدة أيام.. وزير الشؤون الإسلامية يختتم زيارته الرسمية لـ"كازاخستان"

وعلى هامش المؤتمر أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لقاءات مع شخصيات وقيادات دينية وسياسية كان أبرزها استقباله من قِبل رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان ماولين أشيمبايف، بمقر مجلس الشيوخ في العاصمة نور سلطان، والذي نوّه بدور المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - في نشر السلام والتسامح والوئام، وخدمة الحرمين الشريفين اللذين يقصدهما ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا، مؤكدًا أن مشاركة المملكة في مؤتمر زعماء الأديان أسهم في إنجاح أعماله وتوصياته التي ستترجم عمليًا لتحقيق أهدافه المرجوة للتصدي للكراهية.