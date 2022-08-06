مهرجان بريدة للتمور.. 77 جهة حكومية وخيرية واجتماعية تقدم إرشادات زراعية وثقافية وتوعوية وخدمية

كما تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المنظم للمهرجان، جملة من الخدمات؛ كالتنظيم وتهيئة ساحة التمور وعدد من الخدمات المساندة، كما يقدّم المهرجان مختبراً لسلامة الأغذية يقوم برصد ومراقبة حالات التلوّث في منتجات التمور المعروضة وضبط حالات الغش التي قد تحدث في ساحة التمور، إضافة إلى الإرشاد والتوعية والتثقيف.