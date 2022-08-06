مهرجان بريدة للتمور.. 77 جهة حكومية وخيرية واجتماعية تقدم إرشادات زراعية وثقافية وتوعوية وخدمية

يشارك أكثر من 77 جهة حكومية وخيرية واجتماعية في مهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، من خلال تقديم إرشادات زراعية وثقافية وتوعوية وخدمية تلامس طبقات المجتمع.
يُقدَّم للزائر عديدٌ من المعلومات التي تتعلق بالنخيل، وتقديم الخدمات للمزارعين وإرشادهم بأهمية النخلة والعناية بها وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية حول زراعة النخيل وجني المحاصيل والآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية.
كما تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المنظم للمهرجان، جملة من الخدمات؛ كالتنظيم وتهيئة ساحة التمور وعدد من الخدمات المساندة، كما يقدّم المهرجان مختبراً لسلامة الأغذية يقوم برصد ومراقبة حالات التلوّث في منتجات التمور المعروضة وضبط حالات الغش التي قد تحدث في ساحة التمور، إضافة إلى الإرشاد والتوعية والتثقيف.