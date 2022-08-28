"تقييم" تستضيف مؤتمر التقييم الدولي٢٠٢٢ بالرياض

يذكر أن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين، ويعد حلقة وصل بيــن المقيّميــن والمنظميــن والأكاديمييــن والممارســين لمناقشــة الموضوعــات المهمــة وأحــدث الاتجاهــات فــي المهنــة، وتبـادل المعرفـة بيـن المقيّميـن الدولييـن، حيـث يشـاركون تجاربهـم وآراءهـم، ويتناولـون القضايا المهنية الناشـئة والصعبة التي تركز على مسـتقبل المهنة. ويتضمــن جــدول الأعمــال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من ٢٥ متحدثًا من عدة دول، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع المؤتمر https://www.ivc-forum.org