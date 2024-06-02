"الحياة الفطرية" تبدأ معالجة تجمُّعات للقرود في النماص

بعد تداول مقطع فيديو مثير لها، علَّق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بأن فِرقًا من المركز باشرت الموقع في محافظة النماص، ويجري اتخاذ اللازم والمعالجة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت موقعًا في محافظة النماص، ظهرت فيه تجمعات لقرود البابون، وأنه يجري مباشرتها من قِبل الفِرق المختصة بالمركز، وإخلاء الموقع منها ضمن برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون، الذي تستمر أعماله في المناطق المتضررة.
وكان مقطع فيديو مثير وغريب، قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه مجموعتان من القردة تتقاتلان فيما بينهما على قارعة الطريق، وأثار تصرفهما استغراب الكثيرين.