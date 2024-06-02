"الحياة الفطرية" تبدأ معالجة تجمُّعات للقرود في النماص

وتفصيلاً، أوضح المركز أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت موقعًا في محافظة النماص، ظهرت فيه تجمعات لقرود البابون، وأنه يجري مباشرتها من قِبل الفِرق المختصة بالمركز، وإخلاء الموقع منها ضمن برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون، الذي تستمر أعماله في المناطق المتضررة.