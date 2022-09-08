شركة صدارة للكيميائيات تختتم مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي الأول

واستعرضت صدارة خلال المنتدى فرص ومبادرات التوطين وجذب الاستثمارات والتي قاربت 57 فرصة وبقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال سعودي، لعدد من المواد الخام، والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى الاستفادة من خطي أنابيب أكسيد الإيثلين وأكسيد البروبيلين، اللذين يعدان عناصر أساسية في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات الهامة بالمملكة العربية السعودية في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين وغيرها من التطبيقات التي تدعم المحتوى المحلي.