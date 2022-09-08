شركة صدارة للكيميائيات تختتم مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي الأول

اختتمت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) مشاركتها في منتدى المحتوى المحلي الأول الذي أقيم في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر 2022م، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص.
واستعرضت صدارة خلال المنتدى فرص ومبادرات التوطين وجذب الاستثمارات والتي قاربت 57 فرصة وبقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال سعودي، لعدد من المواد الخام، والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى الاستفادة من خطي أنابيب أكسيد الإيثلين وأكسيد البروبيلين، اللذين يعدان عناصر أساسية في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات الهامة بالمملكة العربية السعودية في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين وغيرها من التطبيقات التي تدعم المحتوى المحلي.
من جهته أشار نائب الرئيس لشؤون الأعمال والخدمات في صدارة، المهندس أحمد الزهراني، إلى أن مشاركة صدارة الفاعلة في منتدى المحتوى المحلي تأتي ضمن ركائز خطتها الاستراتيجية ومبادراتها لتمكين وتوطين الصناعة والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خطوة من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، ورفع القدرات وتطوير المنتجات، وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد وقعتا اتفاقية في وقت سابق بهدف تفعيل أوجه التعاون بينهما فيما يخص تنمية المحتوى المحلي، وبناء برنامج لتطويره وزيادة نسبته في صدارة. وقد وقع الاتفاقية من جانب صدارة الرئيس التنفيذي الدكتور فيصل الفقير، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن السماري.