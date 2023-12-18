"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وحائل والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة محافظات عدة بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية شبورة مائية، تشمل طريف، وضبابًا على العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد شبورة مائية وضبابًا على القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد شبورة مائية وضبابًا خفيفًا. وتشمل الحالة عددًا كبيرًا من محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر الساعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.