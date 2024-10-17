"الغطاء النباتي" وجامعة كاوست يفتتحان محطة أبحاث للتجارب الحقلية والمرصد البيئي بوادي قديد

وأضاف العبدالقادر أن المحطة تحتوي على بيئة متكاملة، ومرافق للبيوت المحمية، وحقول بحثية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى اختبار تدخلات متعددة لغرض التحسين البيئي والتشجير الصحراوي؛ لدعم الأبحاث التي تطمح إلى فهم بيئة النباتات المحلية عن طريق مشروع الجينوم المحلي، إضافة إلى دعم الأبحاث والابتكارات وترجمتها في مجال التشجير المستدام؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.