القيادة تهنئ رئيس سيراليون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.