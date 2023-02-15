منتدى "الابتكار الاجتماعي" يؤكد أهمية "التفاؤل والتعاطف" لبناء عقلية الابتكار

وشددوا على أهمية دور المؤسسات في تطوير المجتمع، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مبينين أن الاستثمار في الرأس المال البشري من أولويات تطور المجتمع ونموه، إضافةً إلى أن عملية بناء عقلية الابتكار تأتي من خلال التفاؤل، والتساؤل، والتعاطف، والتعاون، والتجارب، لنصل إلى التمكين، مشيرين إلى أهمية "مساحة الفشل" في مساعدة المبتكرين والمطورين لتحقيق النجاح.