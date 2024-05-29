محافظ الطائف يستعرض خطط الجهات لاستقبال ضيوف الرحمن

استعرض الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، في مقر المحافظة -بمشاركة عدد من رؤساء الجهات الحكومية والخدمية- خطط استقبال ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات في نقاط الوصول في مطار الطائف الدولي ومراكز الفرز الأمني والمواقيت، وتهيئة كل المرافق بالخدمات المطلوبة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المحافظة.