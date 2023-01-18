"خيار إصلاح المركبة" يواجه عاصفة انتقادات.. و"سبق" توضح رأي الخبراء

وتطرّق "الحميد" لنقطة عدم الوضوح لدى البعض حول قرار البنك المركزي الأخير، قائلًا: "طبعًا الشخص المتضرر يرى أنه مستفيد من التعويض النقدي، طبعًا لا يوجد شك في أن شركات التأمين تعطي تعويضات عن التقدير، وكثيرًا ما يكون الحادث يكلف ألفًا أو ألفين أو ثلاثة آلاف ريال، والمبالغ اللي تُدفع إضافية قد تكون خمس أو عشرة آلاف، هذه المبالغ تسبب الخسائر الكبرى في السوق، وهذا هو أكبر سبب في ارتفاع أسعار تأمين المركبات، وما نريد التأكيد عليه أنه كلما كان هناك عدل وتوازن ستعود العملية التأمينية للطريق الصحيحة، والهدف هو أن شركة التأمين تعيدك للحالة التي كنت عليها قبل الحادث، وليس الهدف أن تكسب أو تتربح.