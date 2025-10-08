جدل بين مختصين سعوديين حول أدوية "الستاتين" بعد تصريحات مثيرة

في تطور جديد، أثارت تصريحات استشاري الطب الباطني والأورام الدكتور رضا بخش جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد وصفه أدوية "الستاتين" بأنها "أكثر أدوية تم الترقيع لها في التاريخ"، مشيرًا إلى ما اعتبره تساهلًا مبالغًا فيه في وصفها للمرضى.