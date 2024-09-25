"قطرات عين" قد تسبب فقدان النظر.. ومختص يحذّر: استشارة الطبيب واجبة

وتابع: ‏لا توجد أي تمارين تساعد على تحسين الرؤية، وما يُطرح في بعض الصفحات والمقاطع عن تمارين مخصصة لتحسين وتقوية الرؤية، هي معلومات مغلوطة ولا اعتبار لها؛ لافتًا إلى أنه يوجد ما يشبه النشاط المساعد على إراحة العين وتخفيف الإجهاد لمستخدمي الشاشات وهو ٢٠/ ٢٠/ ٢٠؛ بمعنى كل 20 دقيقة تأخذ استراحة 20 ثانية وتركيز العين على شيء على بُعد 20 قدمًا.