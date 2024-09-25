"قطرات عين" قد تسبب فقدان النظر.. ومختص يحذّر: استشارة الطبيب واجبة

حذر طبيب البصريات محمد الحربي، من استخدام قطرات العيون التي تحتوي على الكورتيزون، دون إشراف طبي.
وأوضح "الحربي" أن هذا النوع من القطرات قد يرفع ضغط العين دون أن يشعر المريض؛ مما قد يتسبب في فقدان النظر لا قدر الله.
وبيّن أنه حتى لو تشابهت أعراضك مع شخص آخر لا يجب استخدام القطرة الخاصة به، دون وصفة طبية؛ مشيرًا إلى أنها علاج فعال وممتاز، ولكن بإشراف طبي فقط.
وأضاف "الحربي" أن قطرات الترطيب المحتوية على المواد الحافظة يفضل ألا تُستخدم أكثر من ٤ مرات في اليوم.
وتابع: إذا كان لديك جفاف شديد أو أردت استخدامها لأوقات متقاربة، يفضل أن تكون من النوع الخالي من المواد الحافظة.
وقال: احرص على معرفة اسم القطرة قبل استخدامها والتأكد من كونها فعلًا للترطيب.
وتابع: لا توجد أي تمارين تساعد على تحسين الرؤية، وما يُطرح في بعض الصفحات والمقاطع عن تمارين مخصصة لتحسين وتقوية الرؤية، هي معلومات مغلوطة ولا اعتبار لها؛ لافتًا إلى أنه يوجد ما يشبه النشاط المساعد على إراحة العين وتخفيف الإجهاد لمستخدمي الشاشات وهو ٢٠/ ٢٠/ ٢٠؛ بمعنى كل 20 دقيقة تأخذ استراحة 20 ثانية وتركيز العين على شيء على بُعد 20 قدمًا.