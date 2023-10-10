مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي آلام ستيني مع ذبحات صدرية غير مستقرة بتقنية متقدمة

وقال د. فيصل الصميدي استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن الدعامات تزرع في الشرايين التاجية في العادة لتوسيعها، إلا أننا في هذه العملية قمنا بتضييق الوريد التاجي، باستخدام تقنية متقدمة، وأضاف أن المريض كان قد خضع منذ نحو "9" سنوات لعملية قلب مفتوح وزراعة شرايين، واستمر منذ ذلك الوقت في العلاج الدوائي المكثف، إلا أنه ظل يعاني من ذبحات صدرية غير مستقرة وآلاماً حادة بالصدر، مع بذل أبسط مجهود بدني، الأمر الذي حد من قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية.