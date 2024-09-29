بالفيديو: رجل دين إيراني يثير الجدل.. الجن الكافر ساعد إسرائيل في اغتيال "نصر الله"

وفي المقطع الذي نشره الباحث في الشؤون الإيرانية محمد مجيد الأحوازي على منصة "إكس"، أجاب مصطفى كرمي في حديث مع التلفزيون الإيراني عن سؤال حول كيفية معرفة إسرائيل بالمعلومات التفصيلية والسرية لاجتماعات الحزب اللبناني، ومكان وجود زعيمه، بقوله: "إن هذه المعلومات تُسرَّب بوساطة جن كفار وغير مرئيين، الذين تم توظيفهم وتشغيلهم من قِبل كهنة اليهود. وتنفذ إسرائيل بعض العمليات عبر هؤلاء الجن. وقد وصلت إلى اليهود معارف تسخير الجن والتنجيم من عهد النبي سليمان".