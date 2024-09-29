بالفيديو: رجل دين إيراني يثير الجدل.. الجن الكافر ساعد إسرائيل في اغتيال "نصر الله"

قال رجل دين إيراني أن إسرائيل حصلت على معلوماتها الاستخباراتية عن مكان وجود الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن طريق جن كفار، سخرهم كهنة يهود لمعرفة تفاصيل حول مقر إقامته لاستهدافه.
وفي المقطع الذي نشره الباحث في الشؤون الإيرانية محمد مجيد الأحوازي على منصة "إكس"، أجاب مصطفى كرمي في حديث مع التلفزيون الإيراني عن سؤال حول كيفية معرفة إسرائيل بالمعلومات التفصيلية والسرية لاجتماعات الحزب اللبناني، ومكان وجود زعيمه، بقوله: "إن هذه المعلومات تُسرَّب بوساطة جن كفار وغير مرئيين، الذين تم توظيفهم وتشغيلهم من قِبل كهنة اليهود. وتنفذ إسرائيل بعض العمليات عبر هؤلاء الجن. وقد وصلت إلى اليهود معارف تسخير الجن والتنجيم من عهد النبي سليمان".
ولقي زعيم حزب الله مصرعه في غارة غير مسبوقة منذ عام 2006 شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة الماضية، إذ جرى إسقاط قنابل تزن أكثر من 2000 رطل، وقادرة على اختراق التحصينات بعمق يتراوح ما بين 50 إلى 70 مترًا تحت الأرض.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التخطيط لاغتيال "نصر الله" بدأ قبل سنوات، وأن 3 وحدات استخباراتية أشرفت على العملية.
وجاءت عملية الاغتيال بعد أسبوع واحد فقط من تفجير إسرائيل لمئات من أجهزة البيجر والوكي-توكي المفخخة في عناصر حزب الله.