غدًا.. الإعلان الأولي لنتائج القبول الموحد لطلبة الجامعات والكليات التقنية بالرياض

يصدر غدًا الإعلان الأوّليّ لنتائج القبول الموحد لطلبة الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض.
وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني الأحد المقبل، بينما سيكون إعلان نتائج القبول للفرز الأخير الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.
وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحّد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في منطقة الرياض؛ قد أعلنت في وقت سابق موعد إجراءات نتائج القبول للطلاب والطالبات في الجامعات.
وجاءت مواعيد نتائج القبول في بوابة الطلاب في كلٍّ من: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض على النحو التالي:
- إعلان المرشحين للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 30/ 12/ 1445هــ - 06/ 07/ 2024م.
- المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية من يوم الاثنين 02/ 01/ 1446هـ - 08/ 07/ 2024م إلى يوم الثلاثاء 03/ 01/ 1446هـ - 09/ 07/ 2024م.
- إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 05/ 01/ 1446هـ - 11/ 07/ 2024م.
وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهرًا، ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد يوم الأحد 08/ 01/ 1446هـ - 14/ 07/ 2024م، كما سيتم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 12/ 01/ 1446هـ - 18/ 07/ 2024م، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهرًا، ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول يوم الأحد 15/ 01/ 1446هـ - 21/ 07/ 2024م.
أما ما يخصّ نتائج القبول في بوابة الطالبات في كلٍّ من: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، وجامعة الكليات التقنية بالرياض؛ فقد جاءت على النحو التالي:
- إعلان المرشحات للكليات التي تتطلّب مقابلة شخصية، أو اختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 30/ 12/ 1445هـ - 06/ 07/ 2024م.
- المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية أو اختبارًا، من يوم الاثنين 02/ 01/ 1446هـ - 08/ 07/ 2024م إلى يوم الخميس 05/ 01/ 1446هـ - 11/ 07/ 2024م.
- إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 05/ 01/ 1446هـ - 11/ 07/ 2024م.
وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهرًا، ويتمّ إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 08/ 01/ 1446هـ - 14/ 07/ 2024م، كما سيتم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 12/ 01/ 1446هـ - 18/ 07/ 2024م، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهرًا، ويتمّ إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 15/ 01/ 1446هـ - 21/ 07/ 2024م.