51 جراحة "ماء أبيض".. "سلمان للإغاثة" يدشن برنامجًا لمكافحة العمى بالمغرب

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة تيفلت بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2022م.