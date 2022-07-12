في حالة نادرة الحدوث.. استخراج شوكة سمكة من بطن حاج نيجيري

نجحت الفِرق الطبية بمستشفى منى الوادي بالمشاعر المقدسة في استئصال شوكة سمكة، كانت عالقة في بطن حاج نيجيري، تبيَّن أنه ابتلعها قبل نحو شهر في بلاده؛ وذلك بعد إجراء عملية عاجلة له.
وكان حاج نيجيري ستيني قد قَدِم إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وكان يعاني آلامًا مزمنة في البطن منذ نحو شهر، واشتدت الآلام على الحاج في مشعر منى؛ ما جعله يتوجه إلى مستشفى منى الوادي، حيث أُجريت له الفحوصات والأشعة اللازمة التي أظهرت وجود شوكة سمكة عالقة في الدهون الحشوية في البطن خارج المعدة، يبلغ طولها 3 سنتيمترات.
وفي التفاصيل الطبية، أفاد الحاج بأنه تناول وجبة سمك في بلاده قبل نحو شهر؛ وبدأت الآلام بعد تناوله الوجبة، لكنه لم يُعِرْها اهتمامًا.
وقرر الفريق المعالج بالمستشفى إجراء عملية عاجلة للمريض بالتنسيق مع أطباء التخدير وطاقم العمليات؛ وتم نقله إلى غرفة العمليات، وإجراء العملية له بقيادة الدكتور فيصل بن حبيب سبأ استشاري الجراحة العامة.
وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وتم استئصال الشوكة، وتنظيف الأنسجة الميتة والملتهبة في البطن، وعاد المريض إلى جناح التنويم بصحة جيدة للاستشفاء، واستكمال العلاج.