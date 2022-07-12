في حالة نادرة الحدوث.. استخراج شوكة سمكة من بطن حاج نيجيري

وكان حاج نيجيري ستيني قد قَدِم إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وكان يعاني آلامًا مزمنة في البطن منذ نحو شهر، واشتدت الآلام على الحاج في مشعر منى؛ ما جعله يتوجه إلى مستشفى منى الوادي، حيث أُجريت له الفحوصات والأشعة اللازمة التي أظهرت وجود شوكة سمكة عالقة في الدهون الحشوية في البطن خارج المعدة، يبلغ طولها 3 سنتيمترات.