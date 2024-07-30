جامعة الأميرة نورة تحقق 13 جائزة محلية ودولية في محافل ومنافسات متنوعة

وحققت طالبات ومنسوبات الكلية، عددًا من الجوائز والمراكز المتقدمة، في عدد من المنافسات والمحافل، منها تحقيق طالبات برنامج العلاج الوظيفي المركز الأول في أفضل ملصق علمي على مستوى الكلية ضمن فعاليات القمة الأولى للأبحاث الصحية، فيما حصلت طالبات برنامج علم النفس الإكلينيكي على المركز الثاني، بينما حققت طالبات برنامج التثقيف الصحي المركز الثالث في أفضل عرض تقديمي على مستوى الكلية في القمة ذاتها.