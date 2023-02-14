"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة دولفين برونك، وعددًا من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود المملكة والاتحاد الأوروبي في حل النزاعات الإقليمية والدولية.
وتطرّق اللقاء إلى دور المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) سياسيًا، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وبذل جهود الوساطة بين كل الأطراف.
وتناول اللقاء آخر المستجدات حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.