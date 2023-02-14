"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة دولفين برونك، وعددًا من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.