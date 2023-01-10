عروض مميزة تقدمها "يلو" للسياح والزوار في شتاء السعودية

تستمر شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" بالمشاركة في الفعاليات السياحية الموسمية؛ عبر تقديم حزمة من العروض المميزة؛ لرواد وزوار الوجهات والمواقع السياحية في شتاء السعودية، وذلك امتدادً لمشاركتها في صيف السعودية "جوي وأجوائي".
وكشفت "يلو" بتوفر عدة عروض رائعة بانتظار السياح بجميع فروعها في كافة مطارات المملكة وتحديداً في الوجهات السياحية، وسيكون اطلاق تلك العروض قريباً عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق 'يلو' والذي يتيح لمستخدميه حجز سياراتهم المفضلة وإدارة حجوزاتهم.
وعن مشاركة "يلو" في تقديم العروض المميزة لسياح وزوار شتاء السعودية؛ تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: نحرص في "يلو" على التواجد بشكل مستمر لدعم النشاط السياحي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً ووفّرت له الإمكانيات والأنظمة التي تساعده على الازدهار والنمو لتحقيق الاهداف المرجوة وزيادة عدد السيّاح من الداخل والخارج، فبلادنا بحمد الله تملك المقوّمات الطبيعية والبنية التحتية القادرة على استيعاب السيّاح ومنحهم تجربة غنية ومنفردة، ونتعهد نحن في شركة" يلو" بتقديم العروض الحصرية والمميزة لعملائنا لدعم خياراتهم قريباً.