بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال

وبدأت ببيع الصقر الأول (جير شاهين فرخ) من مزرعة "جيف" الإنجليزية بمبلغ (28) ألف ريال، تلاه الصقر الثاني (جير شاهين فرخ) من مزرعة “فالكون ميوز” الإنجليزية بـ(48) ألف ريال، فيما اختتمت الليلة ببيع أغلى صقر في المزاد لهذا العام، وهو (جير بيور سوبر وايت) من مزرعة "آر إكس" الأمريكية بمبلغ (1.2) مليون ريال، اشتراه محمد فهاد بن جخدب.