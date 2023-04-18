أمانة العاصمة المقدسة تستنفر لتهيئة وتجهيز 330 مصلى لعيد الفطر المبارك

وتفصيلاً، استنفرت الأمانة جهودها لخدمة (330) مصلى لعيد الفطر المبارك للعام الحالي، موزعة على نطاق البلديات الفرعية لتغطي جميع أنحاء مكة المكرمة، حيث خصصت الأمانة نحو (860) عامل نظافة لهذه المهمة، مزودين بعدد من المعدات مثل المكانس الآلية وتانكرات غسيل الأرصفة، وبلغ عددها (28) معدة، وتم إجراء كافة أعمال النظافة للمصليات والساحات المحيطة بالمساجد والمخصصة لصلاة العيد، وتهيئة مواقف السيارات وتنظيفها آلياً ويدوياً، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات، بالإضافة إلى وضع حاويات النفايات وإعادة توزيعها وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة عيد الفطر.