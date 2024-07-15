انطلاق آخر مراحل البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات الجامعيين في الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة ستنفذ على مدى 8 أسابيع بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وتركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.