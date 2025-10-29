ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء كوبا تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

في سياق اللقاءات الثنائية المصاحبة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، استعراض أوجه علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وبحث فرص تطويرها.
وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، ومعالي الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، سكرتير سمو ولي العهد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا، الدكتور وليد الحمودي.