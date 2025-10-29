ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء كوبا تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

في سياق اللقاءات الثنائية المصاحبة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، والوفد المرافق له.