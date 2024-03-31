بعد تنبيه الأرصاد.. توقُّعات "الحصيني" ترسم سيناريو أمطار العاصمة

توقّع الباحثُ في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اقترابَ السحب الرعدية غرب العاصمة الرياض وبعض محافظاتها الغربية والشمالية، في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأحد.
وقال الحصيني: " بشرونا بالسيول" إن شاء الله ضمن الحالة المطرية الحادية عشرة.
وفي وقت سابق اليوم نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة المناخية: "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والخرج، وحوطة بني تميم، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول". وتستمرّ الحالة حتى الحادية عشرة مساءً.
ودعا الدفاعُ المدني الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.