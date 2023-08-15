مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنهي استعدادها لتنظيم دورة طب الأطفال الرابعة والعشرين الشهر المقبل

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق الدورة المكثفة لطب الأطفال في عامها الرابع والعشرين على التوالي ، والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "19" ساعة تعليم طبي ، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2023 م، بقاعة د.محمد كمكم بالمجمع الطبي بالعليا.
وقال الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ورئيس الدورة ، أن الدورة ستعقد لمدة خمسة أيام وسيشارك فيها "19" متحدثاُ من أساتذة واستشاريي طب الأطفال ، ليقدموا "20" محاضرة وحلقات نقاشية .
وأوضح أن هذه الدورة تستهدف أطباء الأطفال ، وأطباء الزمالة ، والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية ، من أجل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية.
وأضاف أ.د.الحربش أن اللجنة العلمية المنظمة للدورة ، تعكف على توفير كافة مقومات النجاح والمتطلبات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه الدورة ، حيث سيتم خلال المحاضرات ، مناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات المتخصصة وذات الصلة بطب الأطفال.
واختتم أ.د.عبدالله الحربش حديثه بدعوة الراغبين بالإستفادة من هذه الدورة التسجيل عبر الرابط https://www.hmg.com/en/pages/cme/24thpediacourse.aspx?itemID=17 أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com أو الاتصال على الهاتف 0115259999 تحويله 1900.
الجدير بالذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد النجاح الكبير والمنقطع النظير للدورات السابقة ، والتي أقيمت على مدى الثلاثة والعشرون عاماً الماضية ، وكذلك لأهميتها وتنوع مواد التعليم والتدريب التي تتم فيها.