مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنهي استعدادها لتنظيم دورة طب الأطفال الرابعة والعشرين الشهر المقبل

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لإطلاق الدورة المكثفة لطب الأطفال في عامها الرابع والعشرين على التوالي ، والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "19" ساعة تعليم طبي ، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2023 م، بقاعة د.محمد كمكم بالمجمع الطبي بالعليا.