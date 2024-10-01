ينابيع تسقي 10 ملايين مصلٍّ سنوياً وتطلق خدمة الاشتراكات الشهرية لتوصيل المياه للمساجد

ينابيع تسقي 10 ملايين مصلٍّ سنوياً وتطلق خدمة الاشتراكات الشهرية لتوصيل المياه للمساجد
أعلن تطبيق "ينابيع"، المتخصص في توصيل المياه للمساجد، عن نجاحه في توفير المياه لأكثر من 10 ملايين مصلٍّ وحاج سنويًا، عبر خدمة توصيل المياه لأكثر من 5000 مسجد في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
تطبيق "ينابيع" عزز دوره الخيري من خلال توزيع 3000 ثلاجة مياه جديدة على المساجد الأكثر احتياجًا، لضمان تلبية احتياجات المصلين في جميع الأوقات، مما يعكس التزامه بتقديم خدمة متكاملة ومستدامة.
كما حقق التطبيق تقييمات مرتفعة من قِبَل المستخدمين على منصتي "آبل" و"أندرويد"، حيث حصل على تقييم متوسط قدره 4.7 من 5 نجوم من أكثر من 30 ألف مستخدم، مما يبرز جودة الخدمة ورضا العملاء.
وفي خطوة جديدة لتبسيط تجربة المستخدم، أطلقت "ينابيع" خدمة الاشتراكات الشهرية، التي تتيح للمستخدمين توصيل المياه بانتظام إلى المساجد دون الحاجة إلى تكرار الطلب، مما يساهم في ضمان استمرارية توفر المياه للمصلين بسهولة وراحة.
وتواصل "ينابيع" الابتكار وتقديم حلول مستدامة لتلبية احتياجات المساجد والمصلين، بما يعزز من دورها الريادي في تقديم الخدمات الخيرية في المملكة ودول الخليج.