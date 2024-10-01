ينابيع تسقي 10 ملايين مصلٍّ سنوياً وتطلق خدمة الاشتراكات الشهرية لتوصيل المياه للمساجد

كما حقق التطبيق تقييمات مرتفعة من قِبَل المستخدمين على منصتي "آبل" و"أندرويد"، حيث حصل على تقييم متوسط قدره 4.7 من 5 نجوم من أكثر من 30 ألف مستخدم، مما يبرز جودة الخدمة ورضا العملاء.