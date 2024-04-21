"سيول وصواعق".. 3 تنبيهات من "الأرصاد" لنجران وعسير وحائل ومحافظات تابعة

كما نبه المركز من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.