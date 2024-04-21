"سيول وصواعق".. 3 تنبيهات من "الأرصاد" لنجران وعسير وحائل ومحافظات تابعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وخباش، وحبونا)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
كما نبه المركز من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
وعلى صعيد حائل، نبّه "الأرصاد" من رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة اليوم، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، موضحًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.