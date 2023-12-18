اختتام فعاليات جناح "هاوي" في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض

ومن داخل الجناح هوايات أخرى تميّزت بالتراث العربي، مثل هواية صناعة الفخّار، التي شهدت ازدحام الزوار على مدار الأيام الثلاثة، التي تحمل جانبًا من الإبداع والابتكار في تشكيل وتكوين المجسمات الهادفة، بالإضافة إلى بقية التجارب في هوايات البستنة، وكرة القدم، والرسم، والألعاب الشعبية، والخط العربي، والنحت، والبازل، والكمان.