الوطنية للإسكان "NHC" تطلق مشروع أبياتنا هيلز في ضاحية الميار

ويقع المشروع في ضاحية الميار تحديدًا في جنوب مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 240,480 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد وحداته السكنية 1054 وحدة تحت الإنشاء من نوع "شقق"، تتراوح مساحاتها ما بين 147 – 280 مترًا مربعًا، حيث ينفذ المشروع شركة أبياتنا التطويرية للمقاولات.