الوطنية للإسكان "NHC" تطلق مشروع أبياتنا هيلز في ضاحية الميار

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق مشروع "أبياتنا هيلز" أحد مشاريع ضاحية الميار، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويقع المشروع في ضاحية الميار تحديدًا في جنوب مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 240,480 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد وحداته السكنية 1054 وحدة تحت الإنشاء من نوع "شقق"، تتراوح مساحاتها ما بين 147 – 280 مترًا مربعًا، حيث ينفذ المشروع شركة أبياتنا التطويرية للمقاولات.
كما تمتد ضاحية "الميار" على مساحة تتجاوز 3,9 مليون م2 في الجزء الجنوبي من مدينة جدة، وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة، ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين، لخلق مجتمع حيوي متكامل الخدمات والمرافق التعليـمية والصحية والتجارية والترفيـهية، لتعزيز مفهوم الرفاهية وتحقيق جودة الحياة.
ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع أبياتنا هيلز والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة تطبيق سكني، وذلك على الرابط التالي:https://sakani.sa/app/offplan-projects/1137
يُذكر أن "الوطنية للإسكان" تعمل على بناء مجتمعات سكنية حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، تحقيقًا لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية السعودية 2030