جاهز لأداء العمرة؟.. استكمل جاهزيتك بالوعي المالي مع هذه النصائح

ولتجنب الاحتيال، دعت الوزارة إلى الالتزام بالنصائح الصادرة عن البنك السعودي المركزي؛ مثل عدم الكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بالبطاقة المصرفية، أو تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مشبوهة، وتجنب روابط الرسائل المجهولة، والتأكد من الصحيحة، وطالبت في حال التعرض لأي احتيال مالي بإبلاغ البنك فورًا والجهات المختصة. وفي حال تلقي رسائل مشبوهة يمكن توجيهها إلى الرقم 330330.