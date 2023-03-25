جاهز لأداء العمرة؟.. استكمل جاهزيتك بالوعي المالي مع هذه النصائح

أكدت وزارة الحج والعمرة، تسهيل زيارة وإقامة ضيوف الرحمن من المعتمرين.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من دفع كل التكاليف قبل القدوم للعمرة، وتجنب حمل المبالغ النقدية غير الضرورية، مثل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والسبائك الذهبية وما يزيد قيمته على 60 ألف ريال؛ وإن كان لا بد من هذه المبالغ؛ فيمكن الإفصاح عنها عند القدوم والمغادرة تفاديًا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامة المالية.
ونصحت الوزارة بالتعامل مع البنوك ومراكز تحويل العملات المرخصة عند التحويل أو تلقي الأموال واستلامها.
ونوهت بإمكانية الدفع مقابل الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة من خلال جميع البطاقات العالمية.
ولتجنب الاحتيال، دعت الوزارة إلى الالتزام بالنصائح الصادرة عن البنك السعودي المركزي؛ مثل عدم الكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بالبطاقة المصرفية، أو تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مشبوهة، وتجنب روابط الرسائل المجهولة، والتأكد من الصحيحة، وطالبت في حال التعرض لأي احتيال مالي بإبلاغ البنك فورًا والجهات المختصة. وفي حال تلقي رسائل مشبوهة يمكن توجيهها إلى الرقم 330330.