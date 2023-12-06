"الراجحي" يرعى حفل "جائزة العمل" الأربعاء القادم.. 88 ألف منشأة قطاع خاص تتنافس على 27 جائزة

وانطلقت جائزة العمل لأول مرةٍ في شهر فبراير من العام 2020م، ومنذ ذلك الحين، شهدت الجائزة تطورًا مستمرًا من منظور عدد المسارات التي تتيحُها للترشّح، وكذلك معدّلات المشاركة والإقبال عليها من كبرى منشآت القطاع الخاص.