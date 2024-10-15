مزرعة "أبناء العرنون" بتيماء.. وقف خيري وست سنوات من العطاء المستمر

وفي مشاركتهم الأخيرة بمهرجان تيماء الزراعي، تحدث أبناء معوض العرنون عن هذه المبادرة التي أصبحت رمزًا للاستمرارية في فعل الخير، وأكدوا أن فكرة الوقف جاءت من باب الوفاء لوالدهم والدعاء له؛ حتى إن المزرعة أصبحت وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية مع الأقارب والجيران وزملاء العمل.