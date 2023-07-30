كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

وتحرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق أنظمة قائمة وتحقيق فرص متساوية للمتقدمين، مروراً بمرحلة تحقق الشخصية، يليها إدخال البيانات وقياس الطول والوزن، ثم مراحل الكشف الطبي واللياقة البدنية، ومرحلة المقابلة الشخصية.