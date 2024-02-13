الرياض.. انطلاق مؤتمر طب طوارئ الأطفال بمشاركة 140 متحدثًا وطبيبًا

وسيقام الحدث الطبي على مدى 3 أيام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الخميس، ويضم أكثر من 61 متحدثًا ومدربًا يمثلون 11 تخصصًا، كما يشارك أكثر من 80 طبيب زمالة طوارئ أطفال وأخصائي، من 21 مركزًا تدريبيًّا من جميع مناطق المملكة، وبدعم 10 شركات رائدة في هذا المجال، كما سيتمكن الحضور من الحصول على 24 ساعة تدريبية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.