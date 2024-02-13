الرياض.. انطلاق مؤتمر طب طوارئ الأطفال بمشاركة 140 متحدثًا وطبيبًا

دشن أطباء يمثلون 11 تخصصًا، مؤتمر طب طوارئ الأطفال صباح اليوم الثلاثاء في مركز التدريب والمحاكاة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث يُعَد من أكبر التجمعات التخصصية للأطفال في المملكة والشرق الأوسط.
وسيقام الحدث الطبي على مدى 3 أيام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الخميس، ويضم أكثر من 61 متحدثًا ومدربًا يمثلون 11 تخصصًا، كما يشارك أكثر من 80 طبيب زمالة طوارئ أطفال وأخصائي، من 21 مركزًا تدريبيًّا من جميع مناطق المملكة، وبدعم 10 شركات رائدة في هذا المجال، كما سيتمكن الحضور من الحصول على 24 ساعة تدريبية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.
ويُعَد هذا الكورس من أكبر وأضخم ورش عمل طب طوارئ الأطفال، ويستهدف أطباء زمالة طب طوارئ الأطفال.
وخصصت اللجنة العلمية اليوم الأول لجراحة التجميل والحروق والجروح، واليوم الثاني للتخدير والتنفس الاصطناعي والأنف والأذن والحنجرة، وكذلك التعامل مع الحالات التنفسية الحرجة؛ فيما سيقتصر اليوم الثالث على جراحة العظام والكسور والإصابات وعمل الجبائر وفكها.