"الشؤون الإسلامية" تقيم الدورة العلمية التأصيلية في النيبال

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالهند، اليوم، الدورة العلمية التأصيلية فـي شرح كتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في جمهورية النيبال، التي تستمر لمدة يومين.
وبلغ عدد المشاركين 130 شخصاً من العلماء وطلبة العلم والدعاة، بحضور عضو البرلمان النيبالي وزير الغابات في ولاية لومبني السيد أرجن كيسي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البلديات والشخصيات الإسلامية بالنيبال، ودعاة الوزارة ورؤساء المراكز الإسلامية، والطلاب الدارسين في الجامعات السعودية، وطلاب جامعة سراج العلوم السلفية.
وألقى رئيس جامعة سراج العلوم السلفية في ولاية لومبني النيبالية الشيخ شميم بن أحمد الندوي كلمة ذكر فيها الأثر العظيم والفوائد الجمة لمثل هذه الدورات، معبراً عن شكره وتقديره لحكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ على الدعم اللامحدود لخدمة الدعوة إلى الله.
من جانبه، ألقى عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وإمام وخطيب جامع قباء الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، كلمة شكر خلالها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إقامة هذه الدورات العلمية، ورئيس جامعة سراج العلوم السلفية على الحفاوة والاستقبال.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي تنفذها "الشؤون الإسلامية" خارج المملكة؛ لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر مبادئ التسامح، ونبذ الغلو والتطرف.