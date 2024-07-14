"الشؤون الإسلامية" تقيم الدورة العلمية التأصيلية في النيبال

من جانبه، ألقى عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وإمام وخطيب جامع قباء الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، كلمة شكر خلالها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إقامة هذه الدورات العلمية، ورئيس جامعة سراج العلوم السلفية على الحفاوة والاستقبال.