استنفار في طوارئ "مستشفى ظلم".. بعد حادث تعرّضت له حافلة تقلّ "44" راكبًا

أعلن التجمعُ الصحي بالطائف حالةَ الطوارئ بمستشفى ظلم العام، مساء أمس الأربعاء؛ حيث قرّر رفع جاهزية جميع الأقسام، عقب تلقّيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري لحافلة تقلّ "44" راكبًا، تعرّضت للانقلاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الطائف - الرياض.
وعلى الفور قام المستشفى بدعم قسم الطوارئ بالكوادر اللازمة للتعامل مع الحالات، فيما بعث فرقة إسعافية لموقع الحادث للمشاركة في إسعاف ونقل الحالات للمستشفى فور تلقيه البلاغ.
وقامت فرق المركز الإسعافي بمستشفى ظلم، بمباشرة موقع الحادث وإسعاف المصابين، والمساهمة في عمليات نقل الحالات إلى المستشفيات، بالتعاون مع جهات صحية وإسعافية، كما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات الطائف؛ لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.
وقد استقبلت طوارئُ مستشفى ظلم "10" حالات إصابة متنوعة من الحادث، بينما أسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة داخل طوارئ المستشفى، في إنقاذ حالات المصابين الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وقرّر الأطباءُ تحويلَ حالتَيْ إصابة، إحداهما لاستكمال الرعاية الطبية في المستشفيات التابعة للتجمع الصحي في محافظة الطائف عن طريق فرق إسعافية مجهزة.