استنفار في طوارئ "مستشفى ظلم".. بعد حادث تعرّضت له حافلة تقلّ "44" راكبًا

وقامت فرق المركز الإسعافي بمستشفى ظلم، بمباشرة موقع الحادث وإسعاف المصابين، والمساهمة في عمليات نقل الحالات إلى المستشفيات، بالتعاون مع جهات صحية وإسعافية، كما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات الطائف؛ لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.