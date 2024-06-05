"وزير الصناعة": المملكة والمغرب يساهمان بـ40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاتية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، سعي المملكة في إطار رؤية 2030 إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، معربًا عن تطلع المملكة للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك التجربة المغربية لتكون شريكًا أساسيًّا في المشاريع التعدينية الكبرى؛ حيث تتمتّع كل من المملكة والمغرب بثروات ضخمة من الفوسفات، وتساهمان معًا بأكثر من 40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاتية.