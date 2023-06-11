"طريق مكة" تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج بنجلاديش إلى المملكة

تواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج جمهورية بنجلاديش وتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة في مطار حضرة شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا.
واستفاد من المبادرة ضيوف الرحمن من بنجلاديش من خلال الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلوا بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
وتنفذ مبادرة "طريق مكة" وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
وقاد دفة المبادرة في بنجلاديش كوادر من أبناء وبنات المملكة مؤهلين بأعلى المستويات، رسموا على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية مناسك الحج لعام 1444هـ بسلام آمنين، لحظات وذكريات لا تنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مروراً بإتمام نسكهم والعودة سالمين إلى ديارهم.
إلى ذلك تعمل الجهات الصحية المختصة في مبادرة "طريق مكة" على توعية الحجاج من خلال تقديم مواد توعوية طبية تتضمن إرشادات خاصة بالأدوية وتناولها وأهمية تواجدها ضمن أمتعة الحاج الشخصية في الطائرة وأثناء تنقلاته, وآداء مناسكه.
كما وفَّرت المبادرة كراسٍ متحركة لكبار السن تنقلهم أثناء إنهاء إجراءاتهم بمطارات الدول التي تنفذ فيها المبادرة.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة،حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات, لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.