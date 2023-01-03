"روش" تشارك بخبرتها في اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية "سيفا"

شاركت شركة روش العربية السعودية المحدودة في اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية في نسخته السادسة، خلال الفترة ما بين الثلاثاء 3 يناير ويستمر حتى الخميس 5 يناير من العام 2023م، وذلك بأرض معارض الظهران (الظهران إكسبو)، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبحضور معالي الدكتور هشام الجضعي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبحضور نخبة من المسؤولين في مختلف قطاعات الصحة والاستثمار والعمل، والمتخصصين والمهتمين.
وتأتي مشاركة "روش"، الشركة الرائدة عالمياً والأكبر في مجال التكنولوجيا الحيوية، كراعٍ ماسي في اللقاء السنوي، دعماً لمستهدفات رؤية 2030 في تطوير القطاع الصحي في المملكة والارتقاء به، من خلال بناء القدرات الصيدلانية ودعم وتيرة الصناعة المحلية الدوائية مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتحدث في اللقاء المدير العام لشركة روش العربية السعودية المحدودة د. عبدالرحمن صبره عن دور القطاع الصحي في التنوع الاقتصادي ونقل التقنية وتطوير الأبحاث في مجال الطب الحيوي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما أشار مدير إدارة تطوير استراتيجيات النظام الصحي في شركة روش د. ناصر القحطاني إلى دور الشركات الرائدة، مثل شركة روش في مشاركة الخبرات العالمية لتطوير ودعم الكوادر الرائدة في المجالات القيادية للقطاع الصحي، وتحديدًا في مجال الصيدلة، والتزام شركة روش لدعم وتطوير المواهب السعودية والنهوض بها.
يشار إلى أن روش دشنت، قبل نحو شهرين، مكتبها الرئيسي في المملكة العربية السعودية بالرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في قطاعي الصحة والاستثمار، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مختلف المنظومات الصحية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة في قطاع الرعاية الصحية.