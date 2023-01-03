"روش" تشارك بخبرتها في اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية "سيفا"

وتحدث في اللقاء المدير العام لشركة روش العربية السعودية المحدودة د. عبدالرحمن صبره عن دور القطاع الصحي في التنوع الاقتصادي ونقل التقنية وتطوير الأبحاث في مجال الطب الحيوي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما أشار مدير إدارة تطوير استراتيجيات النظام الصحي في شركة روش د. ناصر القحطاني إلى دور الشركات الرائدة، مثل شركة روش في مشاركة الخبرات العالمية لتطوير ودعم الكوادر الرائدة في المجالات القيادية للقطاع الصحي، وتحديدًا في مجال الصيدلة، والتزام شركة روش لدعم وتطوير المواهب السعودية والنهوض بها.