استحداث أكاديمية التدريب على الأذان وتأهيل المؤذنين بالحرم المكي

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إدارة أكاديمية التدريب على الأذان وتأهيل المؤذنين.
وتُعنى الأكاديمية التي استحدثها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بشعيرة الأذان، وتأتي في إطار حرص الرئاسة على العناية بتجويد الأذان وتطوير المؤذنين وكيفية القيام بهذه الشعيرة بالأداء وفق الأحكام الشرعية.
وبحسب وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ محمد بن أسامة خياط، فإنه سيقوم على الأكاديمية نخبة من أهل العلم لبيان الأحكام الفقهية، وكوكبة من مؤذني المسجد الحرام للتدريب على الأذان وتجويده وتأهيل المؤذنين، والعمل على نشر العلم الشرعي المختص بفقه الأذان، وحلية المؤذن، وتحسين الأداء وتطويره، والاستفادة في ذلك من العلماء، ومن خبرات مؤذني المسجد الحرام، وفق الخطة التشغيلية للأكاديمية.
وقدّم "خياط" شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على القرار الموفق والمسدد باستحداث إدارة أكاديمية التدريب على الأذان وتأهيل المؤذنين، والتي تتبع وكالة الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين.