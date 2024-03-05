"الجدعان": ضريبة القيمة المضافة جاءت في وقت صعب.. لكنها كانت أفضل الخيارات

وأضاف: الاستقرار مهم جدًّا للاقتصاد؛ فكان من المهم جدًّا تنويع الإيرادات وتخفيف حدة أثر الإيرادات النفطية على الخطط الاقتصادية، وكان ذلك مؤلمًا بالتأكيد، وكان من غير الممكن أن نوضح آثارها؛ بدليل أننا إذا نظرنا إلى 3 سنوات بعدها ففي مارس 2020 جاءت الجائحة وانهارت بعدها أسواق النفط وصار البترول "بالناقص" في العقود المستقبلية، واحتياجاتك للجانب الصحي تضاعفت، واحتياجاتك لدعم المواطنين والاقتصاد والأعمال حتى لا يحدث الانهيار تضاعف، ودخلك من البترول بعد أن كان سبعين دولارًا صار 18 دولارًا.