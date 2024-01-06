"تعظيم الأثر مقابل الصرف".. هكذا تدعم "إكسبرو" كفاءة إنفاق المشروعات الحكومية

وتتمحور مهام الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها، واقتراح التشريعات والأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، وتشكيل فرق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية، لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والمبادرات والبرامج التشغيلية، ووضع المؤشرات والمعايير والأدوات والمنهجيات والأساليب، ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والتي تساهم في تحقيق أهدافها، وتبني أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمجال.