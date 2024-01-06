"تعظيم الأثر مقابل الصرف".. هكذا تدعم "إكسبرو" كفاءة إنفاق المشروعات الحكومية

أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن كفاءة الإنفاق تُعنى بتعظيم الأثر مقابل الصرف، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة ومعالجة أنواع الهدر المختلفة؛ بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتَشكلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442هـ بموجب القرار رقم (389)، القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها؛ بما يحقق أهداف الهيئة.
وتتمحور مهام الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها، واقتراح التشريعات والأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، وتشكيل فرق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية، لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والمبادرات والبرامج التشغيلية، ووضع المؤشرات والمعايير والأدوات والمنهجيات والأساليب، ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والتي تساهم في تحقيق أهدافها، وتبني أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمجال.
كما تهتم بإعداد التقارير الهادفة إلى قياس التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلة بعمل الهيئة، ورفعها لأصحاب الاختصاص.