قبيل رمضان بأيام …"سبق " ترصد ارتفاع أسعار الأغنام في الطائف وازدحام في حركة البيع والشراء

والتقت "سبق" بالمواطن عادل علي الحارثي، أحد مرتادي سوق الأغنام للشراء، حيث قال إن سوق الأغنام يشهد ازدحاماً كبيراً قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك وسط قفزات كبيرة في الأسعار وصلت إلى أكثر من 1850 ريالًا للأحجام الكبيرة من الخراف الحري، وهو الأكثر طلباً ويقل السعر بحسب النوع والحجم في الأصناف الأخرى كالحري والأنواع المستوردة، حيث الارتفاع ملاحظ بفارق 300 ريال إلى 500 عما كانت عليه في السابق دون وجود مبرر للارتفاع حيث إن أسعار الأعلاف كما هي لم يختلف شيء.