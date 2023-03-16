قبيل رمضان بأيام …"سبق " ترصد ارتفاع أسعار الأغنام في الطائف وازدحام في حركة البيع والشراء

نفذت "سبق" اليوم جولة ميدانية في سوق الأغنام والماشية بمحافظة الطائف، ولاحظت خلالها ارتفاعاً في أسعار الأغنام المعروضة قبل شهر رمضان المبارك تراوحت نسبة الزيادة في الأسعار 35٪ إلى 45٪ عما كما كانت عليه في الفترة الماضية .
والتقت "سبق" بالمواطن عادل علي الحارثي، أحد مرتادي سوق الأغنام للشراء، حيث قال إن سوق الأغنام يشهد ازدحاماً كبيراً قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك وسط قفزات كبيرة في الأسعار وصلت إلى أكثر من 1850 ريالًا للأحجام الكبيرة من الخراف الحري، وهو الأكثر طلباً ويقل السعر بحسب النوع والحجم في الأصناف الأخرى كالحري والأنواع المستوردة، حيث الارتفاع ملاحظ بفارق 300 ريال إلى 500 عما كانت عليه في السابق دون وجود مبرر للارتفاع حيث إن أسعار الأعلاف كما هي لم يختلف شيء.
وأضاف الحارثي أن الأسعار ارتفعت حيث ما كان يباع من "الحري" سابقًا 1100 ريال وصل إلى ١٥٠٠ ريال ووصل قيمة الذبيحة "الحري الجيدة" إلى 1850 ريالًا بارتفاع ملحوظ عما كانت عليه في الفترة الماضية، وكذلك الأغنام المستوردة هناك زيادة واضحة تصل إلى 1800 للخراف الكبيرة وتختلف الأسعار بحسب الأحجام .
يأتي هذا فيما أكد أحد مربي الماشية أن الارتفاع مشهد اعتيادي وطبيعي لهذه الأسعار لقرب دخول شهر رمضان المبارك، وكذلك لغلاء الأعلاف الخضراء والحبوب على مربي الماشية، وبالتالي الزيادة معقولة ومبررة .