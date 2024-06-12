ولي العهد يستقبل الرئيس المنتخب وزير الدفاع في إندونيسيا

حضر الاستقبال: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.