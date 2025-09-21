الخبر .. تركيب أعلام الوطن ومجسمات جمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني

أكملت بلدية محافظة الخبر استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95، عبر نشر مظاهر احتفالية واسعة تعكس الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية. فقد توشحت الشوارع الرئيسية والميادين براية التوحيد، إلى جانب تركيب لوحات وطنية على الطرق لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعزيز معاني هذا اليوم المجيد الذي وحّد الشعب السعودي.
ونوه رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، إلى حرص البلدية على إظهار المدينة بحلة جميلة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز، وتجسد ما تحقق على أرض المملكة من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أنه تم تركيب 1500 علم على الشوارع والميادين، في مشهد يجسد الأجواء الاحتفالية، إضافة إلى تزيين مختلف أرجاء المدينة بإنارات خضراء شملت المعالم والشوارع والنوافير والمجسمات الجمالية، فضلاً عن تركيب 2300 عنصر إضاءة متنوعة و225 مجسمًا جماليًا في مواقع حيوية.
وأوضح أن مدينة الخبر ستشهد أكثر من 15 فعالية متنوعة، جرى توزيعها في الساحات والميادين والمعالم السياحية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين والمقيمين للمشاركة والاستمتاع بالاحتفالات، وتشمل العروض الجوية والبحرية، إضافة إلى الحفلات الغنائية.