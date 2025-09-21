الخبر .. تركيب أعلام الوطن ومجسمات جمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني

وأشار إلى أنه تم تركيب 1500 علم على الشوارع والميادين، في مشهد يجسد الأجواء الاحتفالية، إضافة إلى تزيين مختلف أرجاء المدينة بإنارات خضراء شملت المعالم والشوارع والنوافير والمجسمات الجمالية، فضلاً عن تركيب 2300 عنصر إضاءة متنوعة و225 مجسمًا جماليًا في مواقع حيوية.