غرق شاب في شلال الحمدة.. وحالته خطرة

استقبل طوارئ الملك فهد بالباحة، صباح اليوم، شابًّا في حالة خطيرة بعد تعرضه للغرق.
وتفصيلًا: تعرّض شاب في العشرينيات من العمر للغرق، بعد قيامه بالقفز صباح اليوم في شلال الحمدة الواقع بقرية الحمدة.
تمكّن الحضور من إخراجه، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة وهو يعاني صعوبة في التنفس، نتيجة ابتلاع كمية مياه وحالته خطرة.
يذكر أن "سبق" وثّقت أمس حالة غرق لشاب في شلال الحمدة بعد أن قفز داخل الماء، وتمكّن عدد من الأشخاص من إنقاذه وإخراجه من الماء.
وفي سياق متّصل تسبّب حادث سير على طريق الجاوة بالعقيق في حدوث حالة وفاة، وإصابتين: خطيرة، ومتوسطة.